Tragedia a Favara: si accascia e muore ragazzo di 12 anni

Ieri sera la comunità di Favara è stata scossa da una tragica notizia: un ragazzo di soli 12 anni, mentre si trovava nella palestra dell’istituto Gaetano Guarino, si è improvvisamente accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani e il giovane è deceduto sul posto. La notizia della morte improvvisa del ragazzo ha gettato l’intero paese nello sconforto e nello shock. I carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti per fare i rilievi del caso e indagare sulle circostanze della morte.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria del giovane scomparso e manifestare la solidarietà della comunità nei confronti della famiglia e degli amici del ragazzo. “A nome dell’Amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto oggi forse per un malore improvviso mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino”.

Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Nella giornata di domani predisporremo gli atti per la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

La salma del giovane è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove saranno effettuate le opportune indagini per chiarire le cause del decesso. La morte di un giovane così giovane e pieno di vita è sempre una grande tragedia che lascia un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia. In questi momenti difficili, è importante che tutti si stringano attorno alla famiglia del ragazzo, offrendo il proprio supporto e la propria solidarietà.