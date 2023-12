Tragedia a Favara: Trovata senza vita una donna di 74 anni in via Sant’Angelo

Favara, oggi è stata una giornata segnata da una tragica scoperta in via Sant’Angelo, dove una donna di 74 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione. La tragedia è emersa questa mattina, quando i familiari, preoccupati per l’assenza di notizie da diverse ore, hanno allertato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

I soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo, ma purtroppo, nonostante i loro sforzi, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Le prime indagini indicano che la causa della morte potrebbe essere di natura naturale, poiché sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza.

Le forze dell’ordine, rappresentate dai carabinieri della locale tenenza, sono intervenute per avviare le indagini necessarie a fare chiarezza sulla dinamica dell’evento.