Tragedia a Palma di Montechiaro: bambina muore a causa di un incendio nella sua abitazione

Una bambina di due anni è morta, a causa di un incendio divampato della sua abitazione, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Nello stesso edificio di due piani di via San Giuseppe vivevano nove persone, stando a quanto comunicato dal sindaco Stefano Castellino. Sulle cause dell’incendio non c’e’ ancora piena chiarezza: se in un primo momento si era parlato di una fuga di gas, ora parrebbe più probabile l’ipotesi di un incendio dovuto a un problema elettrico forse scaturito da una stufa o da un condizionatore. Gli ultimi focolai sono stati spenti nella notte.

La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta. La palazzina verrà sequestrata per consentire lo svolgimento delle indagini. La piccola, secondo una prima ricostruzione, stava al primo piano e dormiva quanto è scoppiato il devastante rogo. A lanciare l’allarme sarebbe stata la mamma che ai soccorritori ha detto che la figlia era rimasta all’interno. I genitori che stavano al piano terra avrebbero tentato di salire, ma ormai il fuoco aveva divorato e invaso l’immobile e non è stata possibile raggiungerla. I vigili del fuoco hanno trovato il corpicino carbonizzato e non c’è stato nulla da fare. Sgomento nel paese, tra lo strazio di amici e parenti presenti.

Fonte Welcome Network