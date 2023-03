Tragedia a San Leone: muore Vincenzo Re 49enne mentre gioca a calcetto. Il cordoglio della Redazione

La morte improvvisa di Vincenzo Re, avvenuta mentre praticava il calcio amatoriale nella serata di ieri a San Leone, ha scosso profondamente la comunità agrigentina. Vincenzo, 49 anni, figlio e fratello di due avvocati noti nel foro di Agrigento, è stato colpito da un malore durante la partita e, nonostante l’intervento tempestivo del 118, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Vincenzo era un appassionato dello sport, e in particolare del calcio, che praticava con assiduità nel tempo libero. Amava giocare come portiere e seguiva con grande passione l’Akragas, la squadra calcistica di Agrigento che teneva nel suo cuore. Non mancava mai di assistere alle partite della squadra del suo cuore dalla curva, insieme agli altri tifosi. La notizia della sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i familiari e gli amici più stretti, che lo ricordano come una persona solare e generosa, sempre disponibile ad aiutare gli altri. La redazione di Favaraweb si unisce al dolore della famiglia Re per la perdita del loro caro Vincenzo, e si stringe attorno al nostro direttore Umberto Re in questo momento di grande tristezza.