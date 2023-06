Tragedia: Coppia di Anziani di Favara perde la vita in un tragico incidente stradale sulla S.S. 640

In un evento straziante, due persone anziani, apparentemente coniugi di Favara, hanno tragicamente perso la vita, bruciando vivi, a seguito di un terribile incidente stradale lungo la Strada Statale 640, in direzione Caltanissetta, all’altezza del bivio per Favara. Secondo quanto si è appreso in questi minuti concitati e confusi, la Fiat Panda, un vecchio modello, su cui viaggiavano i due anziani avrebbe prima tamponato un’altra auto che la precedeva e poi si sarebbe ribaltata più volte, incendiandosi. Purtroppo, per i due occupanti non c’è stato alcuna possibilità di salvezza.

Sul luogo dell’incidente, sono già al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì, insieme ai carabinieri che stanno occupandosi della ricostruzione della tragedia. Lungo quel tratto di strada statale sono presenti anche gli operatori del servizio di emergenza 118.

Il traffico è temporaneamente bloccato in direzione nord in avvicinamento al chilometro 18,600, nel territorio comunale di Favara, come comunicato dall’Anas. Il personale dell’Anas è sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione normale nel minor tempo possibile. (In aggiornamento)