Tragedia in spiaggia: 55enne muore annegato nella notte di Ferragosto

La comunità di Licata è stata scossa da un tragico evento durante la notte di Ferragosto, quando un uomo di 55 anni, originario di Campobello di Licata, ha perso la vita annegando nelle acque della Playa, una località balneare molto frequentata, situata a breve distanza dal centro abitato. La tragedia si è consumata in un momento che avrebbe dovuto essere dedicato al relax e alla spensieratezza, trasformando invece la festa in un giorno di dolore e riflessione. La drammatica sequenza di eventi ha preso il via quando l’uomo è stato avvistato in difficoltà in mare. Immediatamente, i bagnini del lido locale, coadiuvati da alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, sono intervenuti nel tentativo di salvarlo. Le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate: i presenti hanno allertato i servizi di emergenza, e nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Licata e gli operatori del 118. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, l’uomo ha ricevuto tutte le cure necessarie, ma purtroppo ogni sforzo dei medici è risultato vano. Nonostante l’impegno e la tempestività dei soccorritori, l’uomo non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile nella sua comunità d’origine. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire le esatte circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio, vi è quella di un possibile malore che potrebbe aver colpito la vittima mentre si trovava in acqua, impedendogli di nuotare e portandolo alla tragedia. La comunità di Licata si è stretta attorno ai familiari della vittima, condividendo il loro lutto e cercando conforto in un momento così difficile.