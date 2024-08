Tragedia in spiaggia: favarese muore a Lido Rossello

Una giornata di sole si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Lido Rossello, dove un uomo di Favara ha perso la vita annegando. Gaspare Alessi, un insegnante di 58 anni, a quanto pare, è stato colto da un malore improvviso mentre faceva il bagno e non è riuscito a tornare a riva. I soccorritori del 118, accorsi rapidamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bagnante. Presenti anche i carabinieri, che hanno ascoltato i familiari e i testimoni per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, Alessi stava nuotando quando è stato improvvisamente colto da un malore, che gli ha impedito di raggiungere la riva, causando così l’annegamento. La comunità di Favara è sotto shock per la perdita del loro concittadino, conosciuto e rispettato per la sua professione di insegnante.