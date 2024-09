Tragedia nella notte: scontro fatale sulla strada per Aragona

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di una giovane donna nella notte tra sabato e domenica, lasciando sotto shock la comunità agrigentina. Sulla strada che collega Agrigento ad Aragona, una Fiat Grande Punto e un’Audi si sono scontrate frontalmente, in un impatto devastante le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Martina Frequente, una ventiseienne di Agrigento, ha perso la vita a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente. La giovane viaggiava sulla Fiat insieme al padre, alla madre e al fidanzato, reduci da una serata di festa: stavano tornando a casa dopo aver partecipato a un matrimonio. La loro auto si è scontrata violentemente con l’Audi, a bordo della quale si trovava una coppia di turisti originari del messinese, in vacanza nella provincia di Agrigento. Il bilancio dell’incidente è pesante: oltre alla giovane vittima, altre cinque persone sono rimaste ferite. Quattro di loro sono in condizioni di media gravità, classificate in codice giallo, mentre una è stata trasportata in ospedale in codice rosso. I soccorsi sono stati immediati ma drammatici. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato con estrema difficoltà per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle vetture. Quattro ambulanze hanno trasferito i feriti negli ospedali più vicini, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.