Tragedia senza precedenti: Omicidio-suicidio scuote Fontanelle

Tragedia di Fontanelle: Coniugi agrigentini trovati senza vita in circostanze sospette. Le vittime sono una coppia di sposi, la signora B. I., 45 anni, e suo marito G. C., 47 anni, residenti ad Agrigento. La donna è stata rinvenuta con una ferita profonda alla gola, mentre il corpo dell’uomo è stato trovato in un tragico stato di impiccagione. Le autorità sono state prontamente avvertite e tutte le pattuglie disponibili della Questura di Agrigento si sono precipitate sul luogo del delitto. Dopo aver effettuato le necessarie procedure di identificazione, gli investigatori si sono immediatamente dedicati all’indagine per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica sequenza di eventi. Al momento, l’indagine è ancora in corso e ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili informazioni aggiuntive su questa drammatica vicenda.