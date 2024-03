Tragedia sulla statale 115: un morto e un ferito in un violento incidente a Sciacca

In tarda mattinata, lungo la statale 115 per Sciacca, si è verificato un terribile incidente. Un violento schianto ha coinvolto due camion e un’auto nei pressi della galleria Belvedere, lasciando dietro di sé morte e distruzione. Il bilancio è tragico: un morto e un ferito. Il conducente dell’utilitaria ha perso la vita nell’impatto, mentre l’altro occupante del veicolo è stato gravemente ferito. L’automobile è stata ridotta in pezzi, schiacciata tra i due mezzi pesanti. La scena dell’incidente ha attirato una squadra di soccorso composta dai vigili del fuoco, dagli operatori del 118 e dalle forze dell’ordine, che hanno lavorato freneticamente per gestire la situazione critica. Persino un elisoccorso è intervenuto per fornire assistenza immediata. Le autorità locali stanno indagando sulle cause di questo tragico incidente.