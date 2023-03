Tragico gesto lungo viale delle Dune: ex consigliere comunale si spara alla testa

L‘episodio accaduto lungo viale delle Dune a San Leone, ad Agrigento, ha lasciato sgomenti i presenti e ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Un uomo di 71 anni, di Favara, già consigliere comunale e assessore, ha tentato il suicidio estratto la pistola mentre passeggia e si è sparato alla testa. L’uomo, dopo essere stato soccorso immediatamente da un medico che si trovava casualmente in zona e che è subito intervenuto praticando le manovre di rianimazione. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118 che ha trasferito l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove il favarese, a quanto pare molto noto in città, è stato dichiarato cerebralmente morto. L’episodio ha scatenato l’immediata reazione dei Carabinieri, che si sono recati sul posto per indagare sull’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nella comunità di Favara, dove l’uomo era molto conosciuto. Non si hanno ancora informazioni precise sui motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così tragico.