Tragico incidente a San Leone. Morto 74enne di Favara

Incidente tragico, questo pomeriggio, a San Leone. Un settantaquattrenne di origine Argentine Juan Carlos Nestoa Acosta residente a Favara è morto nello scontro con un’auto, mentre era in sella al suo scooter. È accaduto intorno alle 15:45 sul lungo Viale Emporium a San Leone nei pressi del mobilificio Annense. Nell’incidente coinvolte una Fiat 500L e una Fiat 500X. Sul posto oltre i carabinieri sono intervenuti la Polizia Municipale e ambulanze del 118. Per l’anziano centauro non c’è stato niente da fare.