Tragico incidente: Peugeot 308 coinvolta in un grave sinistro sulla SS122

Grave incidente lungo la strada statale 122 in direzione Canicattì, coinvolgente una vettura Peugeot 308 guidata da un giovane di 30 anni di Racalmuto. Durante una manovra di sorpasso, la Peugeot ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un muro, presumibilmente dopo aver superato una Volkswagen Tiguan.

Il conducente della Peugeot 308 ha riportato gravi lesioni nell’incidente ed è stato prontamente trasportato in elicottero all’ospedale di Caltanissetta in condizioni critiche. L’altro veicolo coinvolto ha riportato solo ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Canicattì per eseguire i necessari rilievi con l’obiettivo principale di stabilire le circostanze esatte che hanno portato all’incidente e valutare eventuali responsabilità.