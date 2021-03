Travolto dalla motozappa, grave un settantunenne

Foto archivio

Un 71enne di Agrigento stava lavorando sul proprio terreno, quando la motozappa che stava usando lo ha travolto fatalmente e lo ha ferito alle gambe.

Stava svolgendo tranquillamente il proprio lavoro, che per molti di loro coincide perfettamente con la propria passione, quando è successo qualcosa di tragico, di irreparabile che cambierà inevitabilmente in peggio la sua vita. Il tragico incidente si è verificato, infatti, nelle campagne del quartiere di Fontanelle ad Agrigento.

L’anziano era occupato a lavorare sul proprio terreno, ed è lì che si è verificato il tragico incidente. La motozappa che stava usando lo ha travolto fatalmente e lo ha ferito gravemente. La ricostruzione precisa dei fatti, però, è ancora in fase di accertamento in queste ore. A quanto pare, dopo essere stato investito, l’anziano avrebbe avuto la forza di urlare per essere aiutato.

Sul posto sono arrivati immediatamente i medici del 118 per prestare i primi soccorsi. Questi ultimi lo hanno trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II”di Sciacca dove è stato operato d’urgenza. Sul posto sono giunti anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno raccolto tutte le informazioni del caso per cercare di ricostruire al meglio i fatti. Spetterà comunque alle Forze dell’Ordine fare chiarezza sulla precisa dinamica dell’accaduto e fornire le indicazioni chiare sulla sfortunata vicenda che ha coinvolto l’anziano contadino agrigentino.