Tre minuti un tema che Alessandro Pitruzzella ha voluto che Andrea Cimino portasse a Favara

Tre minuti il tempo di leggere questo articolo e il titolo del libro di Andrea Cimino, ex consigliere comunale di Agrigento, già autore di altre interessanti pubblicazioni, che ha presentato nella sala del collare al Castello Chiaramonte,presentazione, voluta da Alessandro Pitruzzella attivo consigliere comunale di Favara.

Il libro tratta di un delicato tema: quello delle carceri. Tema rimosso nella coscienza dell’opinione pubblica e che il giovane protagonista proverà sulla sua pelle come potrebbe capitare a chiunque per un errore commesso di entrare in un pianeta che talvolta appare disumano.

Ma il merito di Pitruzzella non finisce nell’aver portato l’autore a Favara, continua perchè ha offerto l’occasione ai presenti, nel torrido caldo di luglio di ascoltare Angelo La Russa che ha trattato il tema richiamando il dettato costituzionale del reinserimento nella società del reo dopo la pena. Il richiamo alle condizioni di vita dei detenuti recentemente denunciate da Mattarella, delle loro condizioni, Gianni Alemanno detenuto a Roma, già Sindaco della città, ne ha fatto parlare la Stampa nazionale. Non molti sanno che questa è una battaglia che I radicali conducono da sempre. In modo solitario! Spesso suscitando l’ironia dei governi e della loro corte di addetti all’informazione.

Ma tant’è. Il già parlamentare La Russa ha parlato del tema dell’immigrazione e dell’accoglienza facendomi ricordare il magistero di Papa Francesco per la sua attenzione ai poveri agli esclusi, ma anche a quella teologia del pueblo che riconosce a tutti “Tierra, Techo, Trabajo” da lui definiti diritti sacri.

La sua insistenza per il rispetto della dignità della persona che spesso, troppo spesso è negata ai detenuti a cui Francesco ha lavato I piedi il giovedi santo. La sua dottrina sociale.

Quella dottrina sociale che vorremmo ancora efficace per formare I giovani a non commettere gli errori in tre minuti che distruggono la loro esistenza finendo in un luogo indegno di una Nazione civile.

Ci conforta l’impegno del Sindaco di Favara a portare il tema trattato da Andrea Cimino nelle scuole. Qualcosa si muove.