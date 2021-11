Tribunale di Agrigento, Luigi Gino Grillo riconfermato segretario aziendale della Cisl Fp

Si è svolta presso l’aula 13 del Palazzo di giustizia, l’assemblea precongressuale della Cisl Fp per il Tribunale di Agrigento.

E ’ stato rinnovato l’organismo direttivo che ha eletto come segretario aziendale l’uscente Luigi Gino Grillo e come componente di segreteria Maria Carmela Graceffa.

All’assemblea hanno partecipato gli iscritti ed è stata una occasione anche per discutere dell’ipotesi di rinnovo contrattuale del Comparto funzioni centrali e in particolar modo dello stato della contrattazione decentrata degli uffici giudiziari.

Grande soddisfazione per la nomina ha espresso il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello.