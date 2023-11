Trionfo mondiale per Raoul Castellana. La dinastia Castellana illuminano il mondo del Muay Thai

Dopo la vittoria europea, il 19enne della Combat Soul Asd di Busto Arsizio si laurea Campione Mondiale al Centro Sportivo di Cornaredo.

Dopo la sua vittoria da campione continentale lo scorso febbraio, Raoul Castellana (foto sotto), il talentuoso 19enne originario di Favara, ha fatto ancora una volta la storia nel mondo del Muay Thai. Questa volta, ha conquistato il titolo mondiale, dimostrando una volta per tutte la sua abilità straordinaria nel combattimento. Il cammino verso la gloria mondiale è iniziato il 5 febbraio 2023 presso il centro sportivo Sandro Pertini a Cornaredo di Milano, dove Raoul ha sconfitto per KO al primo round l’avversario Jacopo Garavaglia della Real Combat, guadagnandosi il titolo di Campione Europeo. La sua determinazione e abilità sul ring sono state elogiate dai presenti, aprendo la strada al suo destino mondiale portando il titolo presso la palestra Combat Soul Asd di Busto Arsizio.



La domenica scorsa, il 12 novembre 2023, Raoul ha affrontato la sfida più grande della sua carriera al Centro Sportivo di Sandro Pertini di Cornaredo (MI). Più di 500 atleti hanno lottato con coraggio e determinazione, ma alla fine, è stato Raoul Castellana a emergere come il nuovo Campione Mondiale di Muay Thai. Il giovane campione ha sconfitto avversari agguerriti, dimostrando la sua superiorità sul ring e la sua dedizione allo sport.



Il trionfo non è stato solo di Raoul, ma anche del talento di famiglia. Il fratello minore, Manuel Castellana (foto sotto), ha dato prova delle sue abilità al campionato mondiale, aggiudicandosi la medaglia d’argento in un match avvincente. La famiglia Castellana ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel mondo del Muay Thai.



Dopo la vittoria, Raoul Castellana ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei suoi maestri e compagni di allenamento, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto durante la preparazione. “Ringrazio i miei maestri e compagni di allenamento per l’aiuto e il sostegno in tutta la preparazione. Sono pronto per la prossima battaglia”, ha dichiarato il Campione Mondiale 2023. La sua affermazione nel mondo del Muay Thai non solo onora la città di Favara ma anche la Combat Soul Asd di Busto Arsizio, una palestra che ha dimostrato di essere una fucina di talenti e di eccellenza nel mondo delle arti marziali. La vittoria di Raoul Castellana è un esempio di determinazione, impegno e passione, che ispirerà sicuramente le nuove generazioni di atleti.