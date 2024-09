Trionfo per “I Cugini di Campagna” a Favara: La magia continua con Fiordaliso questa sera

Piazza Cavour ha fatto da cornice a una serata straordinaria, accogliendo calorosamente “I Cugini di Campagna” ieri sera, durante la quinta serata dei festeggiamenti di San Giuseppe, organizzata dal Comitato di San Giuseppe in collaborazione con il Comune di Favara (foto sotto). La storica band, nota per il suo inconfondibile stile e per successi che hanno segnato generazioni, ha regalato al pubblico una performance indimenticabile, confermando ancora una volta la loro capacità di attraversare epoche e tendenze.



Il concerto ha rappresentato un nuovo trionfo per il gruppo, che recentemente ha rinnovato il suo legame con il pubblico partecipando, per la prima volta in 53 anni di carriera, al Festival di Sanremo 2023. Il brano Lettera 22, scritto dal duo La Rappresentante di Lista, ha segnato una svolta significativa per la band, dimostrando la loro capacità di rinnovarsi pur rimanendo fedeli alle proprie radici musicali. La serata è stata un vero e proprio viaggio emozionante attraverso il vasto repertorio dei Cugini di Campagna, a partire da Anima Mia, il celebre brano che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario con oltre 4 milioni di copie vendute e 54 versioni in tutto il mondo. Il pubblico ha potuto rivivere momenti indimenticabili ascoltando altre pietre miliari come Meravigliosamente, Innamorata e Preghiera, in un susseguirsi di melodie che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana. La performance ha visto “I Cugini di Campagna” esibirsi con una presenza scenica magnetica: abiti sgargianti, zeppe altissime e un’energia palpabile che ha tenuto il pubblico incollato per circa due ore. La band ha saputo creare un legame diretto con gli spettatori, dialogando con loro e coinvolgendoli in ogni momento della serata.

Questo contatto diretto si è rivelato, ancora una volta, l’elemento chiave di un successo che non conosce declino. La città di Favara ha risposto con grande entusiasmo all’invito dei “Cugini di Campagna” a non lasciarli soli. È stata una serata che ha superato ogni aspettativa, dimostrando che la musica, anche dopo cinquant’anni di carriera, continua a toccare profondamente il cuore delle persone. La serata, presentata con professionalità da Giusy Moscato (nella foto sotto), si è conclusa con un momento speciale: i gemelli Silvano e Ivano Michetti, insieme a Nick Luciani e Tiziano Leonardi, hanno invitato sul palco bambini e fan per un ultimo omaggio al loro pubblico, eseguendo nuovamente Anima Mia.



La serata si è chiusa con sorrisi, abbracci e qualche scatto ricordo, un segno tangibile dell’affetto che lega questa storica band ai suoi fan. Questa sera sarà invece il turno di un’altra icona della musica italiana, la cantante Fiordaliso, che si esibirà in Piazza Cavour, dove si prevede un’altra serata di grande musica e una piazza piena di fan entusiasti.

(foto Patrizia Mangione)