Trofeo del Mediterraneo 2.0 all’I.I.S. Fermi di Aragona: la competizione che premia i futuri odontotecnici siciliani.

Si è conclusa la prima edizione del Trofeo del Mediterraneo 2.0, la competizione regionale di modellazione dedicata ai futuri odontotecnici della Sicilia. Dopo una gara avvincente e ricca di momenti di alta professionalità, il primo premio è stato assegnato a Giuseppe Poma dell’istituto I.I.S. Sciascia e Bufalino di Erice, in provincia di Trapani, che si è distinto per precisione, tecnica e innovazione nel proprio lavoro. Sul secondo gradino del podio è andato Thomas Miracolo dell’I.I.S. Fermi-Eredia di Catania; terza classificata è stata Alice Vincenza Bongiorno dell’I.I.S. Galileo Ferraris di Ragusa. Tutti gli altri partecipanti si sono posizionati quarti ex aequo. I vincitori sono stati premiati con attrezzature professionali messe a disposizione dalle aziende sponsor, che hanno ribadito il loro impegno nel sostenere la formazione delle nuove generazioni di odontotecnici. Sotto l’occhio attento della commissione di valutazione, i componenti dell’ANTLO (Associazione nazionale titolari laboratorio odontotecnico), alunni di tutta la regione si sono sfidati in una prova di modellazione in cera di tre elementi dentali superiori (premolari e molari) che è seguita ad una prova teorica.



La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di esperti del settore, docenti e rappresentanti delle aziende partner, che hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo per il futuro della professione. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati durante la competizione confermano il valore del Trofeo del Mediterraneo 2.0, che si candida a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle scuole di odontotecnica siciliane “L’evento, che ha visto la partecipazione di undici istituti odontotecnici dell’Isola, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per gli studenti coinvolti– ha sottolineato la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio; con il Trofeo del Mediterraneo 2.0 raccogliamo il frutto di un impegno e di uno sforzo organizzativo notevoli nella conduzione e nella gestione dei laboratori odontotecnici. L’evento si chiude – ha concluso la dirigente scolastica Elisa Maria Enza Casalicchio – con la consapevolezza di aver offerto un’importante vetrina per il talento e l’innovazione dei futuri professionisti del settore.