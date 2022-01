Tudisco: “Per il Pro Favara a Castellammare un pareggio che sta stretto”

Al termine dei novanta minuti di gioco Francesco Tudisco, allenatore della Pro Favara, analizza la prestazione dei suoi ragazzi.

“La squadra ha giocato una buona partita, dove è mancato solo il gol. Non siamo stati cattivi e cinici. Con 3 nitide palle gol dovevamo rientrare a Favara con il bottino pieno. Peccato. Con un pizzico di convinzione in più potevamo fare un bel balzo in classifica. C’è rammarico anche per un rigore netto che non ci è stato concesso ad inizio di gara. Martedì si ritorna a lavorare per preparare il derby con lo Sciacca. Dobbiamo migliorare soprattutto sulla mentalità di tutti che deve essere vincente”.