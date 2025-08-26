‘Tutti a bordo’, l’esperienza ‘marittima’ dei ragazzi della ConSenso: una gita all’insegna della spensieratezza

In sedici, tra ragazzi e operatori, sono stati oggi i protagonisti di una escursione sulle coste agrigentine. Due i gommoni che hanno lasciato il pontile di San Leone, per osservare la costa, visitare Punta Bianca e poi, in caletta, per fare un bagno tutti insieme.

Una giornata di sole, mare, spensieratezza, allegria, convivialità per lo staff della cooperativa sociale ConSenso di Caltanissetta, per alcuni ragazzi del centro diurno, coadiuvati dall’associazione Rosa dei venti che in collaborazione con Mares club ed Elia Castronovo, presidente dell’associazione Lupi di mare di Agrigento, hanno reso unico l’ormai consolidato appuntamento con le splendide acque siciliane.

Un’esperienza indimenticabile, promossa dalla Consenso di Caltanissetta, in seno al progetto pilota ‘Tutti a bordo’, sposato dall’Asp2 Caltanissetta, che nasce con lo scopo di sperimentare nuovi percorsi per lo sviluppo dell’autonomia e dell’inclusione sociale dei ragazzi autistici che stimolino l’autodeterminazione e sviluppino diverse modalità relazionali ma che ha anche come presupposto trasformare una giornata come tante in una dedicata al relax e al divertimento.

“Una grande opportunità di incontro, di gioia. Ore dedicate allo stare insieme, allo svago, al godersi momenti di emozione pura e tante risate”, dicono i componenti dello staff Consenso.