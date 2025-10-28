Tutto pronto a Canicattì per l’inaugurazione del Giardino dei Giusti.

Mercoledì 29 ottobre, giorno della Memoria Liturgica del Beato Rosario Angelo Livatino, verrà presentato alla Comunità questo ambizioso progetto proposto dall’Associazione Casa Museo Giudice Livatino e condiviso e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Mercoledì 29 ottobre, giorno della Memoria Liturgica del Beato Rosario Angelo Livatino, verrà presentato alla Comunità questo ambizioso progetto proposto dall’Associazione Casa Museo Giudice Livatino e condiviso e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Per tale occasione sono state stampate, in tiratura limitata, 500 copie di opuscoli contenenti le biografie dei “Giusti” a cui verranno dedicate le targhe ricordo collocate nel Giardino, realizzate col patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che verranno consegnate a tutti i presenti.

Così Claudia Vecchio, Presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, descrive l’evento: “Sarà un prezioso momento per fare memoria e soprattutto per divulgare alle giovani generazioni il vissuto di “uomini” che nel loro agire quotidiano hanno scelto il bene.

Con grande soddisfazione annunciamo che saranno presenti all’inaugurazione, oltre che una folta rappresentanza di studenti degli Istituti Scolastici cittadini, anche alunni provenienti da Riesi e da Catania”.