“U Natali a San Calò”. Magica serata di ‘Note Sotto L’Albero’ con il quartetto femminile ‘The Angels’

Domani 28 dicembre alle ore 19:00 nell’ambito di “U Natali a San Calò”, la Chiesa San Calogero di Favara sarà il palcoscenico di un’esperienza musicale unica: “Note Sotto L’Albero” con il quartetto femminile “The Angels”. Fondato nel 2020, il quartetto composto da Francesca Morello (Soprano), Almerinda Petrino (Mezzosoprano), Vittoria Piazza (Voce versatile tra Mezzosoprano e Contralto), Raffaella Vinciguerra (Contralto e Piano) e accompagnato da Myriam Russello al Violoncello e Flauto Traverso, promette di regalare emozioni indimenticabili.

Sotto la guida appassionata di Raffaella Vinciguerra, il quartetto “The Angels” ha conquistato il pubblico con la loro armoniosa fusione di voci e strumenti. Francesca, Almerinda, Vittoria e Raffaella, insieme a Myriam, trasporteranno il pubblico in un viaggio musicale che abbraccia la bellezza e la potenza delle voci femminili.

La serata sarà presentata con eleganza da Antonietta Vita, che aggiungerà un tocco speciale all’evento. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e lasciarsi avvolgere dalla magia delle esecuzioni del quartetto “The Angels”. L’appuntamento è nella suggestiva cornice della Chiesa San Calogero, dove le note si fonderanno con lo spirito natalizio, creando un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica e della tradizione.