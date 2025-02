UDC Agrigento, il consigliere comunale: “Valuteremo le proposte per il bene della città”

In merito a voci e articoli di stampa inerenti la mia posizione politica, voglio assolutamente smentire tutto e mettere in chiaro alcune cose. Da Segretario Provinciale dell’Udc ho sempre svolto la mia attività politica per la crescita del partito, ma soprattutto ho sempre portato avanti i valori etici e morali che contraddistingue l’Udc. Da Consigliere Comunale, fin dal mio passaggio condiviso con i miei familiari e tutti gli amici che si rifanno alla mia azione politica, ho avuto un atteggiamento di attenzione verso la mia città, sempre propositivo e ragionevole per il bene comune. Tuttavia, da più di un anno, le scelte dell’amministrazione non sono state condivise e totalmente in distonia, difatti l’Udc ad Agrigento è a lavoro nell’aggregare soggetti politici e cittadini che hanno una visione di città diversa dall’attuale, confermando fin da adesso che sarà in campo come alternativa alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia per il bene della città si valuteranno di volta in volta le proposte in Aula Sollano e solo se ritenute vantaggiose e di sviluppo saranno votate positivamente. Voglio ringraziare l’On. Decio Terrana per la totale fiducia sulla mia persona.