Ufficiale la candidatura a Sindaco a Realmonte di Mallia Alessandro

È arrivato il momento di dirlo ufficialmente. Dopo l’ultima esperienza di consiliatura, che mi ha visto a guida dell’opposizione, ho deciso di presentarmi a voi come candidato a Sindaco. Abbiamo un progetto chiaro, e per far sì che possa realizzarsi ho accanto a me una squadra competente, composta da giovani professionisti e persone esperte, unite dalla volontà di dare un nuovo, meritevole slancio alla nostra comunità. Comunità che sappia rinascere rimettendo i giovani al centro, curando lavoro e formazione per garantire a tutti l’accesso ad una partecipazione attiva, verso una politica libera da opacità e interessi personali.

Comunità che sappia ascoltare i nostri anziani, far tesoro del nostro patrimonio materiale e immateriale. Una comunità, ancora, che possa farsi conoscere nel Mondo attraverso un incremento del turismo con strategie concrete. Dopo anni di stallo e opportunità mancate, Realmonte merita una svolta seria. Con visione, onestà e impegno possiamo costruire un paese più vivibile, partecipato, attivo.