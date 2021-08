Un 37enne si allontana da casa, rintracciato dai carabinieri

La scorsa serata, i Militari della Compagnia Carabinieri di Cammarata (AG), nello svolgimento di un apposito servizio di ricerche, volto a rintracciare una persona 37enne originaria di Mussomeli (CL) allontanatasi in circostanze sospette, hanno ritrovato l’uomo nei boschi tra il Comune di Cammarata e di Santo Stefano Quisquina (AG). La segnalazione alle Forze dell’Ordine è stata fatta da alcuni familiari, che recatisi presso la Compagnia Carabinieri di Mussomeli, hanno fornito gli elementi essenziali per diramare le ricerche. La successiva attività informativa dei militari di quel Comando, unita all’esperienza ed alla conoscenza dei luoghi dei Carabinieri della montagna, ha consentito l’individuazione di tutti i luoghi in cui l’uomo avrebbe potuto recarsi. Infine, al termine di incessanti ore di ricerche, con il supporto delle istituzioni comunali, ma soprattutto grazie anche a diverse segnalazioni di privati cittadini che hanno contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Cammarata, una pattuglia ha individuato il 37enne nel buio di in una zona boschiva, nei pressi dell’Eremo di Santa Rosalia. Gli operanti, dopo aver tranquillizzato l’uomo ed essersi sincerati del suo stato di salute, lo hanno accompagnato e ricongiunto con la propria famiglia.