Un amore che sfiora il mezzo secolo: la straordinaria storia di Gaetano Sciumè e Carmelina Indelicato

Cinquant’anni di complicità e amore celebrati nella suggestiva cornice della Chiesa di San Calogero

Oggi, tra le mura sacre della Chiesa di San Calogero di Favara, Gaetano Sciumè e Carmelina Indelicato hanno rinnovato il loro impegno amoroso, celebrando con gioia e commozione cinquant’anni di matrimonio. Un legame che ha resistito al trascorrere del tempo, diventando un faro di ispirazione per chiunque creda nell’eternità dell’amore.



La loro storia ha avuto inizio oltre mezzo secolo fa, quando, dopo un anno di dolce fidanzamento, hanno unito le loro vite il 3 dicembre 1973. Un incontro magico avvenuto grazie agli intrecci degli affetti comuni, quando il destino ha tessuto la trama che ha legato per sempre i destini di Gaetano e Carmelina.

Tre figli, Mariagiovanna, Antonio e Angelo, e cinque nipoti testimoniano la ricchezza di una famiglia che ha prosperato sotto il calore di un amore saldo e duraturo. Oggi, con gli occhi colmi di emozione, la coppia ha rievocato i momenti indimenticabili di una vita condivisa, dimostrando che l’amore vero può superare qualsiasi sfida.



Il 3 dicembre 1973 non fu solo il giorno delle nozze, ma l’inizio di un’avventura straordinaria, un viaggio costellato di gioie, sacrifici e amore incondizionato. Che il cammino di Gaetano e Carmelina possa continuare ad essere illuminato dalla luce dell’amore, ispirando le generazioni future a coltivare relazioni durature e significative. Dalla redazione di Favaraweb, porgiamo i nostri migliori auguri.