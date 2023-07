Un amore duraturo e una famiglia che cresce: le nozze d’oro di Calogero Marchica e Pasqua Messina

Dal panino con la gazzosa all’amore eterno, la storia di una coppia che festeggia 50 anni insieme

Oggi 18 luglio 2023, Pasqua Messina e Calogero Marchica celebrano con gioia e commozione il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, un traguardo che conferma una storia di amore, sacrifici e dedizione familiare. Tutto ebbe inizio molti anni fa, quando la giovane Pasqua Messina, all’epoca diciottenne, gestiva una modesta bottega di generi alimentari nella pittoresca cittadina siciliana di Favara. Proprio lì, tra i corridoi stretti e le scaffalature piene di prodotti, il destino decise di unire le vite di Pasqua e Calogero.

Calogero, appena ventenne, faceva visita regolarmente alla bottega di Pasqua per acquistare il suo panino preferito accompagnato dalla famosa gazzosa locale. Fu proprio tra uno scambio di sorrisi e qualche battuta che i due giovani iniziarono a conoscersi e a scoprire un’attrazione reciproca che avrebbe cambiato per sempre il corso delle loro vite. Dopo qualche anno, precisamente il 18 luglio 1973, nella suggestiva cornice della chiesa San Giuseppe Artigiano di Favara, i due giovani innamorati, Pasqua e Calogero, unirono le loro vite nel sacro vincolo del matrimonio. Nonostante la loro giovane età e le sfide che li attendevano, Calogero decise di partire per lavorare all’estero per alcuni anni, mentre Pasqua rimase fedele alla sua amata Favara, dedicandosi con amore e impegno alla crescita dei loro figli. Nonostante la distanza, il legame tra di loro si rafforzò sempre di più grazie alle lettere e alle telefonate che li tenevano connessi. Il tempo trascorso lontani fu prezioso per entrambi, consentendo loro di crescere individualmente e di apprezzare ancor di più il valore della reciproca presenza. Dopo un periodo di sacrifici e successi, Calogero decise di fare ritorno nella sua amata Sicilia, ricongiungendosi finalmente con la sua famiglia e portando con sé un bagaglio di esperienze che avrebbero contribuito a costruire un futuro solido per tutti.

Da quel momento, Calogero e Pasqua affrontarono insieme le sfide della vita, sempre supportandosi l’un l’altro con amore, comprensione e rispetto reciproco. Cinque figli, Salvatore, Gaetano, Roberto, Fabio, e Annamaria, sono nati da questa unione speciale, portando ulteriore gioia e benedizioni alla loro famiglia. Oggi, il loro amore è testimoniato anche dai loro otto nipoti, Giada, Alisea, Calogero, Sydney, Calogero, Martina, Rosario e Gaetano, che hanno reso ancora più vibrante e festosa la loro casa. Mentre la coppia festeggia le nozze d’oro, lo sguardo tra loro è ancora pieno di amore e ammirazione reciproca. Con orgoglio e gratitudine, guardano indietro e riflettono sulla loro straordinaria storia d’amore, ricca di momenti indimenticabili e di una famiglia che ha sempre dato valore al calore e all’unità. Calogero e Pasqua sono un esempio luminoso per tutti coloro che credono nell’amore eterno e nell’importanza di costruire un legame forte e duraturo, persino nei momenti più difficili che la vita ci riserva. Mentre festeggiano il loro cinquantesimo anniversario, la loro storia di vita e di amore ci ricorda che con amore, dedizione e rispetto, ogni unione può superare qualsiasi sfida e durare per sempre. Auguriamo a questa coppia straordinaria una vita felice e ricca di amore anche per i prossimi cinquant’anni.