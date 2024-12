Un amore senza tempo: i coniugi Piscopo festeggiano le nozze di diamante a Favara

Hanno ribadito il proprio “Si” davanti all’ altare dove il 9 dicembre 1964 si unirono in matrimonio. A distanza di 60 anni, nella chiesa di Sant’Antonio nel convento francescano di Favara, i coniugi Salvatore (Totò per amici e parenti) e Maria Teresa Piscopo hanno confermato la loro promessa matrimoniale nelle mani di Fra Salvatore Callari. Nozze di diamante festeggiate con una sobria e semplice cerimonia prima in chiesa e poi in un noto locale con la vista suggestiva della Valle dei Templi.



Entrambi docenti in pensione, Maria Teresa Vella e Totò Piscopo, molto conosciuto in città anche per l’attività storica di autoscuola, hanno festeggiato insieme ai tre figli Angela, Giuseppe e Fabio, le nuore Marcella e Francesca e i 4 nipoti, Agnese, Roberta, Alessio e Damiano ed i parenti più intimi.

“Le nozze di diamante -ha detto nell’ omelia fra Salvatore- se raggiunti con l’armonia e l’amore consolidato negli anni dai coniugi Piscopo, anche grazie ad un profondo senso religioso e familiare, diventano un bell’esempio per le nuove generazioni, in una società dove spesso i matrimoni si frantumano troppo presto”.