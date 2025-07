“Un Cabaret di Solidarietà” – Il Centro “R. Guttuso” in favore della Croce Rossa Italiana

Al teatro Panoramica dei Templi spettacolo con Manlio Dovì

Spettacolo di cabaret con Manlio Dovì ed altri artisti agrigentini per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa Italiana. La serata di solidarietà è promossa dal Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, ed è in programma, venerdì 25 luglio 2025 ore 20:30 presso il Teatro Panoramica dei Templi – Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento,.

“Il Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara, da sempre ed in ogni occasione si è dimostrato disponibile e pronto, promuovendo in prima persona numerose iniziative di solidarietà e aderendo a campagne nazionali ed internazionali promosse da vari Organismi – evidenzia la presidente – Quest’anno il nostro pensiero va alla Croce Rossa Italiana, sempre presente ed in prima linea in tutte le situazioni di necessità in Italia e all’estero. Per essere riconoscenti per quello che fanno – continua Lina Urso Gucciardino – abbiamo promosso una serata di cabaret finalizzata alla raccolta fondi che saranno utilizzati per i nobili scopi della Croce Rossa Italiana”.

Ospite della serata Manlio Dovì, con il suo spettacolo “Facce Ride Show”. Palermitano, è uno dei cabarettisti ed imitatore più noti ed apprezzati in Italia, Manlio Dovì Nel 1986 debutta sul piccolo schermo alla trasmissione “Fantastico” con Pippo Baudo. È nel 1987 che Dovì diviene noto al grande pubblico televisivo, quando entra a far parte del “Bagaglino”, la compagnia teatrale fondata da Pier Francesco Pingitore. Lavorando accanto ad attori quali Pippo Franco, Leo Gullotta ed Oreste Lionello, Dovì mette in luce le sue indubbie doti di imitatore. Le sue imitazioni più famose sono quelle di Vittorio Sgarbi, Luca Giurato, Piero Fassino, Carlo d’Inghilterra, ed ancora Nicolas Sarkozy ed Adriano Celentano.

Ad arricchire la serata, condotta da Giuseppe Moscato e Anna Alba, la presenza di Giuseppe Marino con la sua chitarra, dell’attore Francesco Maria Naccari e, direttamente da “Io canto senior”Pino Minio, che hanno accettato di buon grado l’invito del Centro Guttuso a dare il loro contributo per la serata dedicata alla solidarietà.

Il costo del biglietto per entrare fissato in €. 20,00. Punti vendita: Le Cuspidi San Leone; Cartolibreria Villaggio Peruzzo; Caffè Cavour a Favara; Rivendita Tabacchi Federico Ceresi e Rivendita Tabacchi Daniela Ceresi a Favara; Cartolibreria Quaranta Favara; Rivendita Tabacchi Parrinello Porto Empedocle; Venerdì sera i biglietti saranno disponibili anche presso l’ingresso del Teatro Panoramica dei Templi. I biglietti possono anche essere prenotati telefonando al centro Guttuso al 3897965111.