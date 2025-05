UN CALVARIO, PER LA NEBROSPORT, IL METEO ALLA TARGA FLORIO

Sant’Angelo di Brolo (ME), 13 maggio 2025–Un weekend dal sapore amaro, ma non privo di spunti positivi quello vissuto dalla Scuderia Nebrosport alla 109esima edizione della Targa Florio. Il portacolori Carmelo Galipò, in coppia con Antonino Marino, ha affrontato le insidiose speciali madonite al volante della fida Skoda Fabia R5. Le condizioni meteo instabili e una scelta di pneumatici errata, hanno pesantemente condizionato il cronometro sin dalle prime battute. Durante la prima tappa del venerdì, caratterizzata da un fondo bagnato e scivoloso, l’equipaggio rossoblù ha montato mescole non adatte ed è stato penalizzato da un testacoda in un tornante che ha fatto perdere secondi preziosi. Nella seconda tappa del sabato, partendo dalla 21esima posizione assoluta, il driver santangiolese ha optato per una condotta di gara senza commettere errori, in modo da assicurarsi punti preziosi in ottica campionato. Nonostante un fine settimana sfortunato, l’equipaggio Nebrosport ha infatti raccolto un risultato solido: terzo posto nella categoria Over 55 e quinto di classe R5, portando a casa punti pesanti in ottica campionato. La determinazione e la voglia di riscatto non mancano: Galipò è già proiettato al prossimo appuntamento casalingo di fine maggio, il Rally dei Nebrodi, dove cercherà di battagliare per le posizioni di vertice.