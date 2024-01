Un capitolo di vita incredibile: 50 anni di matrimonio per Giovanni Bennardo e Vincenzina Mulè

Anche se sono trascorsi già 11 giorni dal loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, le nozze d’oro rimangono indelebili nella memoria, e noi di Favaraweb, su richiesta speciale, abbiamo deciso di fare uno strappo alla regola per celebrare queste nozze d’oro.

Quindi iniziamo così questo articolo:

Più di cinquant’anni fa, il 27 dicembre 1973, nella suggestiva chiesa di San Giuseppe Artigiano a Favara, Bennardo Giovanni, all’età di 27 anni, e Vincenzina Mulè, di 17 anni, pronunciarono i loro voti nuziali, dando il via a un viaggio di amore e compagnia che li ha portati a festeggiare un mezzo secolo di vita coniugale.

Nati rispettivamente nel 1946 e nel 1956, la coppia ha tracciato il corso del tempo con la forza del loro reciproco impegno. Dopo la cerimonia di matrimonio, Giovanni e Vincenzina hanno intrapreso un’avventura insieme che li ha condotti in Germania, dove hanno costruito la loro vita e la loro famiglia.

Dalla loro unione sono nati tre meravigliosi figli: Gina, Antonio e Salvatore. Oggi, la coppia è orgogliosa di essere nonna e nonno di sei vivaci nipotini, il cui sorriso continua a riempire le loro giornate di gioia.

Lo scorso 27 dicembre 2023, Giovanni 77 anni e Vincenzina 67, hanno rinnovato le loro promesse matrimoniali nella suggestiva cornice della Chiesa della Missione Cattolica Italiana a Saarbrücken, in Germania. L’atmosfera era permeata di emozioni, con la presenza di amici, parenti e i loro cari figli, che hanno contribuito a rendere il giorno ancora più speciale.

Il parroco locale ha presieduto la cerimonia, celebrando il loro amore duraturo e l’impegno che li ha uniti per così tanti anni. Oggi, ancora residenti in Germania, Giovanni e Vincenzina sono un esempio vivente di amore, dedizione e resilienza. La loro storia è un faro di speranza e ispirazione per chi li circonda, dimostrando che l’amore autentico può superare tutte le sfide della vita. Il 50° anniversario di matrimonio di Giovanni Bennardo e Vincenzina Mulè rappresenta un traguardo straordinario, con un legame costruito sull’amore, rispetto e reciproco sostegno. La redazione di Favaraweb augura a questa straordinaria coppia molti altri anni di felicità e avventure condivise.