Un compleanno in Famiglia. Il Sottotenente in congedo Agostino Falzone ha compiuto 80 anni.

I Carabinieri di Comitini in festa per il Sottotenente in congedo Agostino Falzone, che ieri ha compiuto 80 anni.

A fare gli auguri a casa Falzone sono arrivati il Capitano Luigi Pacifico, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì ed il Maresciallo Salvatore Picone, Comandante della Stazione di Comitini.

L’importante traguardo anagrafico non poteva non essere festeggiato con la Famiglia speciale alla quale Agostino Falzone, con abnegazione, coraggio e sacrificio, si è dedicato attivamente fino alla fine degli anni ‘90, quando ha lasciato il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mussomeli per andare in pensione.

Il Capitano Pacifico ha evidenziato il legame indissolubile che vi è tra i Carabinieri in servizio e quelli in congedo, ringraziando affettuosamente il Sottotenente Falzone per il servizio prestato e per la vita trascorsa, con fedeltà e onore, nell’Arma dei Carabinieri.