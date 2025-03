Un evento imperdibile: due giorni di Tiro Dinamico e Softair ad Agrigento!

Agrigento si prepara ad accogliere un evento unico e coinvolgente dedicato agli appassionati di sport d’azione. Il 22 e 23 marzo 2025, a partire dalle ore 10:00, il Centro Polivalente Mosè diventerà il cuore pulsante del Tiro Dinamico e del Softair grazie all’organizzazione dell’A.S.D. – A.P.S. Kerkent. L’evento, completamente gratuito, offre un’opportunità imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo del Tiro Dinamico e del Softair. Saranno due giorni intensi in cui velocità, precisione e tattica si fonderanno per regalare un’esperienza ricca di adrenalina. Aperto sia ai principianti che ai più esperti, il programma prevede scenari dinamici e coinvolgenti dove i partecipanti potranno testare le proprie abilità di mira, affinare strategie e vivere l’emozione di una competizione all’insegna del fair play. Il momento clou sarà il 23 marzo con il 1° Torneo Kerkent di Tiro Dinamico & Softair, una sfida appassionante per mettere alla prova riflessi, precisione e capacità strategiche. Oltre alla competizione, durante entrambe le giornate sarà possibile provare liberamente tutte le discipline, testare l’attrezzatura e assistere a sessioni dimostrative guidate da esperti, il tutto in un ambiente sicuro e controllato. L’evento, completamente gratuito, rappresenta un’opportunità per avvicinarsi a queste discipline, scoprire nuove passioni e condividere l’entusiasmo con altri appassionati. Per partecipare e ricevere maggiori informazioni, contattare: Cell. 350-1658087 – 328-7344768