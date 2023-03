Un evento imperdibile: il Teatro Gospel ospita ‘Bocche inutili’, il film che commemora le vittime dell’Olocausto

Il Teatro Gospel della Chiesa Evangelica di Favara ospiterà il 24 marzo, alle ore 20:00, la proiezione del film “Bocche inutili” di Claudio Uberti, prodotto da Angelisa Castronovo ed Antonino Moscatt per Wellsee, e da Lucere Film in collaborazione con Rai Cinema. L’evento è organizzato da LiberArci Favara, in collaborazione con il comune di Favara e Valle dei Templi – Distretto Turistico Regionale, ed è aperto a tutti i cittadini, con ingresso gratuito.

Il film, basato su testimonianze reali e documentate di donne sopravvissute all’Olocausto, racconta le storie di chi ha vissuto la tragedia del nazismo e dell’olocausto, ma ha saputo trovare la forza di andare avanti. La proiezione di “Bocche inutili” rappresenta un’occasione importante per ricordare e non dimenticare uno dei periodi più bui della storia dell’umanità e per diffondere un messaggio di pace e di solidarietà. LiberArci Favara invita quindi tutti i cittadini a partecipare numerosi all’evento, per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto e per riflettere sul valore della libertà, della tolleranza e dell’uguaglianza.