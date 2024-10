Un favarese al servizio del Presidente Mattarella durante la visita in Germania

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, durante la sua visita di Stato in Germania dal 26 al 28 settembre, ha fatto tappa a Colonia, dove ha avuto un’esperienza particolarmente significativa grazie all’ospitalità di un nostro concittadino favarese. A bordo del battello Poseidon, durante una crociera sul Reno, Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, hanno gustato un caffè preparato da Carmelo Bennardo, un favarese emigrato in Germania da oltre 56 anni.



Bennardo gestisce da 25 anni il rinomato “Cafè Formula Uno” a Colonia, ormai punto di riferimento per gli amanti del caffè italiano. A fine estate, è stato contattato dal Ministero di Berlino per un incarico di grande prestigio, occuparsi del servizio di catering a bordo della nave che avrebbe ospitato il Presidente Mattarella e la sua delegazione per una crociera da Bonn a Colonia.

Carmelo Bennardo racconta con entusiasmo questa straordinaria esperienza: “All’inizio pensavo fosse uno scherzo, non credevo fosse vero, ma poi ho capito che si trattava di un’opportunità unica e ho accettato senza esitazione”.

Durante la crociera, il Presidente Mattarella insieme al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier e Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri, hanno gustato un autentico caffè all’italiana, preparato con cura da Carmelo Bennardo, che ha curato nei minimi dettagli ogni aspetto del servizio. Tra chiacchiere, abbracci e fotografie con il Presidente e la famiglia Bennardo, l’occasione si è rivelata indimenticabile per l’imprenditore favarese. “È stato un onore poter servire il nostro Presidente e condividere con lui un momento così speciale”, ha dichiarato Carmelo, ricordando con emozione l’incontro.