Un favarese alla guida dei Gastronomi Professionisti siciliani: l’incarico a Giuseppe Moscato

Oggi, Giuseppe Moscato, un professionista di Favara e studente della nuova facoltà di Scienze Gastronomiche presso l’Università degli Studi di Palermo (UNIPA), ha ricevuto un’importante nomina che segna un passo significativo nella sua carriera e nel suo percorso di studi. L’Associazione Gastronomi Professionisti lo ha scelto come referente regionale per la Sicilia, affidandogli il compito di rappresentare e supportare i futuri gastronomi professionisti e gli appassionati del settore. Questo ruolo offre un’opportunità preziosa per chi desidera intraprendere una carriera nel campo della gastronomia, fornendo un nuovo punto di riferimento e una rete di supporto qualificata. L’Associazione si propone di diffondere la propria missione in tutta la regione Siciliana, promuovendo la cultura gastronomica e sostenendo lo sviluppo del settore attraverso iniziative e progetti specifici. Giuseppe Moscato ha espresso il suo entusiasmo per l’incarico ricevuto, dichiarando di essere determinato a impegnarsi al massimo per coinvolgere e far crescere i futuri gastronomi all’interno dell’associazione. La sua nomina arriva in un momento particolarmente significativo per la Sicilia, che nel 2025 sarà “Regione Europea della Gastronomia”, mentre Agrigento sarà “Capitale Italiana della Cultura”. Questi due riconoscimenti rendono il suo ruolo ancora più strategico per valorizzare il patrimonio enogastronomico dell’isola. “Tutto ciò mi rende orgoglioso di assumere questo incarico in un’importante associazione nazionale, pronta a costruire e migliorare gli aspetti della gastronomia siciliana,” ha dichiarato Moscato, evidenziando il suo impegno nel promuovere le eccellenze culinarie dell’isola e nel creare nuove opportunità per gli operatori del settore.