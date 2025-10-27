Un importante riconoscimento per l’artista favarese Calogero Saverio Vinciguerra

Il professor Calogero Saverio Vinciguerra è stato nominato Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, la più antica istituzione artistica del mondo moderno occidentale, fondata nel 1563 da Giorgio Vasari con il patrocinio del granduca Cosimo I de’ Medici. Il primo iscritto fu Michelangelo Buonarroti, proclamato “Padre delle Arti”. Due secoli più tardi, nel 1784, un altro granduca, Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, la rifondò come Accademia delle Belle Arti, allineandola alle accademie europee nate sui principi dell’Illuminismo. Nel 1937, l’Accademia delle Arti del Disegno è stata ulteriormente aggiornata come istituzione di alto prestigio culturale e oggi comprende le classi di Pittura, Scultura, Architettura, Storia dell’Arte, Discipline Umanistiche e Scientifiche, Musica e Arti dello Spettacolo. Queste classi accolgono artisti, musicisti, studiosi e ricercatori di fama sia italiana che internazionale. Oggi, l’Accademia delle Arti del Disegno è un’istituzione di rilevanza internazionale che, nel corso dei secoli, ha visto tra i suoi membri figure illustri come Benvenuto Cellini, Andrea Palladio, Galileo Galilei e, in epoca contemporanea, Pablo Picasso. Il 18 ottobre, in occasione della giornata dedicata a San Luca, patrono degli artisti, Calogero Saverio Vinciguerra ha ricevuto il titolo di Accademico d’Onore, una nomina già deliberata nella seduta plenaria del 22 settembre 2025. Questo titolo è riservato a personalità che si sono distinte nel campo delle arti e della cultura.



La cerimonia ufficiale di conferimento, che ha avuto luogo in occasione della festività di S. Luca e dell’apertura del nuovo Anno Accademico, si è tenuta nell’attuale sede dell’Accademia delle Arti del Disegno, all’interno del suggestivo Palazzo dell’Arte dei Beccai, una delle storiche corporazioni fiorentine, situato in via Orsanmichele. L’evento ha visto la partecipazione di autorità, studiosi, accademici, rappresentanti del mondo artistico e culturale, oltre a un numeroso pubblico. La pergamena di Accademico d’Onore è stata consegnata all’artista dal Presidente dell’Accademia, prof.ssa Cristina Acidini, e dal Segretario Generale, prof. Giorgio Bonsanti. Calogero Saverio Vinciguerra, originario di Favara (AG), ha completato la sua formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha conseguito il diploma in pittura nel 1982. Da quel momento, ha intrapreso un’intensa ricerca artistica caratterizzata da un approccio non figurativo, in linea con i movimenti europei d’avanguardia. Tra le sue mostre personali, si possono citare: Saverio Vinciguerra, Palazzo della Penna, Perugia; Galleria Stefanini, Firenze; Galleria Artower Agorà, Atene; Trasmutazioni, Galleria FiesoleArte, Fiesole; Tradition and Innovation, Grosvenor Museum, Chester (Inghilterra). Per quanto riguarda le mostre collettive, ha partecipato a eventi come Strumenti dell’arte, Castell’Arquato e Dalla matita al laser, D’Ars International, Los Angeles – New York. Attualmente, ricopre il ruolo di docente di Pittura (I fascia) nel Biennio specialistico “Metodologia della Pittura” presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.