Un legame d’amore che dura da mezzo secolo: Chianetta Pasquale e Calogera D’Anna celebrano le Nozze d’Oro

Chianetta Pasquale e Calogera D’Anna, una coppia straordinaria, stanno festeggiando con gioia e gratitudine cinquant’anni di amore coniugale. La loro storia d’amore ha avuto inizio il 27 dicembre 1973 presso la Chiesa Sacra Famiglia di CampoFranco, dove si sono uniti in matrimonio, pronunciando quei voti che avrebbero segnato il percorso della loro vita insieme. Ora, a distanza di cinque decenni, la coppia si ritrova nella Chiesa San Calogero di Favara per rinnovare quegli stessi voti che li hanno uniti in un giorno speciale. L’atmosfera è carica di emozioni, sorrisi e ricordi condivisi, testimoni di una storia che ha superato le prove del tempo. Pasquale, 83 anni, e Calogera, 75 anni, sono genitori di due figli, Carmela e Gioacchino, che oggi con affetto e orgoglio celebrano insieme ai loro genitori questo traguardo straordinario. La famiglia si è allargata nel corso degli anni, accogliendo con gioia quattro nipoti che portano ancora più luce e allegria nella loro vita. I festeggiamenti delle Nozze d’Oro sono un’occasione per riflettere sulla bellezza della durata di un amore che ha attraversato cinquant’anni di gioie, sfide e crescita condivisa. Gli occhi di Pasquale e Calogera raccontano storie di affetto, comprensione reciproca e di una connessione profonda che ha resistito alle tempeste della vita.

Amici, parenti e conoscenti si sono uniti a loro per rendere omaggio a questo straordinario traguardo, congratulandosi con la coppia per la loro storia d’amore esemplare. Auguriamo a Chianetta Pasquale e Calogera D’Anna un futuro radiante e colmo di ulteriori momenti felici mentre continuano il loro viaggio insieme, testimoni di un amore che ha resistito al passare del tempo, cresciuto in modo prezioso e inestimabile.