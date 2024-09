Un matrimonio da favola a Sousse: Giuseppe Polizzi alias il genio della pubblicità e Marwa Ibrahim celebrano il loro amore in grande stile

Lo scorso 13 settembre, nella splendida cornice di Sousse, in Tunisia, si è celebrato il matrimonio dell’illustre genio della pubblicità Giuseppe Polizzi e Marwa Ibrahim. La cerimonia, che ha richiamato ospiti da tutta Italia, è stata un vero e proprio evento da favola, caratterizzato da eleganza e lusso. L’evento ha visto la sposa cambiare ben quattro abiti, ognuno più raffinato dell’altro, mentre gli sposi si sono spostati a bordo di una limousine per raggiungere la location del ricevimento: una maestosa sala di palazzo, allestita con gusto e ricercatezza. Gli invitati sono stati accolti con grande ospitalità, potendo godere di un soggiorno pagato presso un prestigioso hotel tunisino. Il matrimonio, curato nei minimi dettagli, ha lasciato gli ospiti senza parole per lo sfarzo e l’attenzione con cui ogni momento è stato organizzato. A rendere l’atmosfera ancora più magica, le parole pronunciate dallo sposo, Giuseppe Polizzi: “La favola di colui che un giorno sarà una leggenda.” Un matrimonio che sicuramente rimarrà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di viverlo. Tanti auguri dalla redazione di Favaraweb.