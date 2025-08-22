Un milione per il decoro urbano di Agrigento, Pisano: “Risultato tangibile del mio lavoro in Parlamento”

Il Sindaco di Agrigento ha annunciato ieri l’utilizzo di 1 milione di euro per il miglioramento del decoro urbano. Si tratta di una parte dei fondi, relativi ad avanzi comunali di bilancio afferenti a somme rimaste inutilizzate per lavori mai iniziati o rimasti incompiuti, resi nuovamente disponibili dalla Legge di Bilancio.

“Sono orgoglioso perché si tratta di una parte dei 3 milioni di euro complessivi sbloccati grazie a un mio emendamento, inserito nell’ultima Legge di Bilancio approvata dal Parlamento, somme inutilizzate da più di venti anni che ora verranno finalmente usate.

Ricordo bene quel dicembre dello scorso anno, quando, dopo quasi 40 ore di lavoro in Commissione Bilancio, il mio emendamento venne approvato e incluso nella legge.

Un impegno lungo e faticoso, che oggi si traduce in un risultato tangibile per la nostra comunità. Vedere concretizzarsi il mio lavoro è per me la soddisfazione più grande, soprattutto quando a beneficiarne è la mia gente”, queste le parole del parlamentare agrigentino.