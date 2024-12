Un Natale più felice per i bambini di Favara: il circolo LiberArci lancia la raccolta di giocattoli

Il Circolo LiberArci, da sempre impegnato in attività in favore delle persone più vulnerabili e bisognose, anche quest’anno, si è attivato per realizzare l’iniziativa ” Un Giocattolo per Natale” che ripropone l’obiettivo di raccogliere giocattoli nuovi o in buonissimo stato e di promuovere un’economia circolare dando nuova vita ai giocattoli.

Grazie alla collaborazione di importanti realtà sociali del territorio : Inter Club Favara, Fabaria Donna, Juventus Official Fan Club Favara Bianconera, Centro Studi La Maieutica, Aido, Centro Donna George Sand, Anffas Favara, Associazioni in Festa, che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa, sarà possibile soddisfare le richieste dei minori meno fortunati di Favara.

Il punto raccolta sará allestito presso la sede del Circolo Liberarci in via Umberto n. 92 , il 19 Dicembre 2024 dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

“Il sorriso di un bambino e la gioia che un dono può generare, sono le ragioni che spingono il Circolo LiberArci – dichiara il Presidente dell’associazione Carmelo Costa – a promuovere tale iniziativa. Auspichiamo nella consueta disponibilità dei nostri concittadini a contribuire all’iniziativa.”