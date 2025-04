Un nuovo capitolo per Agrigento, Conflavoro augura buon lavoro a Giuseppe Pendolino, neo Presidente del Libero Consorzio comunale

Giuseppe Pullara: “Disponibili al confronto e al dialogo”

Il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara, augura buon lavoro a Giuseppe Pendolino, eletto Presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento segnando un momento storico per il territorio dopo anni di commissariamento. Giuseppe Pullara dichiara: “Conflavoro è pronta a contribuire con idee e progetti per affrontare le sfide del territorio agrigentino, promuovendo la cultura imprenditoriale e sostenendo le realtà locali.” Un impegno che si traduce in iniziative che mirano a rafforzare la competitività delle imprese, accompagnandole nei processi di innovazione e crescita. Giuseppe Pendolino, da parte sua, ha annunciato che il suo mandato sarà improntato sulla trasparenza, l’efficienza amministrativa e il coinvolgimento delle comunità locali. “Un nuovo percorso, caratterizzato dalla collaborazione tra istituzioni e associazioni come Conflavoro–conclude Pullara– potrebbe segnare un punto importante per Agrigento e i suoi comuni, aprendo la strada a una nuova era di crescita e sviluppo”.