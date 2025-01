Un omaggio a Filippo Lentini: Politica, sport e cultura al Castello Chiaramonte

Venerdì 17 gennaio 2025, alle 16:30, al Castello Chiaramonte di Favara si terrà un evento speciale: la presentazione del libro “Filippo Lentini: Il politico e lo sportivo”, curato dal Prof. Biagio Lentini e dall’Avv. Giuseppe Limblici. L’evento inizierà con i saluti del Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e della Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi. Saranno poi tanti gli ospiti che condivideranno i loro ricordi e riflessioni su Filippo Lentini, una figura importante sia in politica che nello sport. Tra gli interventi, sentiremo Luca Palumbo, imprenditore; Carmelo Vitello, cardiologo; Enzo Di Natale, scrittore; Elio Sanfilippo, storico; Salvatore Cardinale, ex Presidente della Corte d’Appello; e Angelo La Russa, ex parlamentare. Non mancheranno momenti emozionanti con le esibizioni musicali di Floriana Pullara, Sara Chianetta e Cristina Schembri, e alcune letture speciali a cura di Giusy Moscato. A guidare la serata sarà Giuseppe Moscato, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie, musica e ricordi. L’evento è aperto a tutti e promette di essere un bel momento per celebrare la vita e l’impegno di Filippo Lentini nella nostra comunità.