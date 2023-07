Un passo avanti per Favara: il nuovo sito istituzionale è finalmente operativo

“E’ on line da oggi pomeriggio il nuovo sito istituzionale del Comune di Favara che, dopo anni, non solo avrà una nuova veste ma risponderà a tutti i requisiti previsti dalla normativa sulla trasparenza. E’ il risultato di un lavoro lungo e proficuo in termini di informatizzazione e digitalizzazione dell’Ente: la novità infatti non riguarda solo il nuovo sito, ma la creazione di una nuova piattaforma digitale che consentirà agli uffici di essere interconnessi e maggiormente efficienti e ai cittadini di poter fruire di alcuni servizi senza doversi recare al Comune. Il sistema è ancora in fase di aggiornamento ma sarà già operativo dalla settimana prossima e sarà poi compiutamente presentato alla città. Il link è https://comune.favara.ag.it/. Tutto è stato possibile grazie ad un finanziamento del Pnrr intercettato dalla nostra Amministrazione comunale. Si ringrazia in particolare il dirigente Giuseppe Pullara che ha gestito questa lunga e complessa attività”. Lo annunciano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro.