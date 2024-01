Un ritorno alla cattedra: L’Incontro indimenticabile con “La maestra della maestra”

In una mattina carica di emozioni, gli studenti della classe 3A della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo “G. Guarino”, diretto con passione dalla Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, hanno vissuto un evento straordinario. La protagonista? Nientemeno che “la maestra della loro maestra”, un’affascinante coincidenza che ha scatenato curiosità e nostalgia in tutto il plesso.



Tra le figure presenti durante questo toccante ritorno alla scuola c’era il vicesindaco Antonio Liotta, il dirigente comunale Giacomo Sorce e l’avv. Antonietta Vita. La visita speciale è stata organizzata dalla Prof.ssa Giusy Moscato, che ha voluto rendere omaggio a un’insegnante che ha segnato profondamente la sua vita.



“L’impronta che ogni insegnante lascia nel cuore di ogni alunno è indelebile, forma e influenza scelte e stili di vita. Ogni maestra è un modello di vita, e se ho scelto di fare questo mestiere è per merito suo, i suoi insegnamenti sono presenti ogni giorno in ogni gesto, ogni mia azione formativa ed educativa”, ha dichiarato con commozione l’Ins. Giusy Moscato.



L’insegnante d’eccezione chiamata a raccontare la sua storia è Angela Vita, ora in pensione ma mai lontana dal cuore delle generazioni che ha toccato con il suo insegnamento. Invitata dalla sua ex alunna, oggi anch’essa insegnante, Angela ha varcato la soglia della sua vecchia aula dopo trent’anni. Con amore e pazienza, “la maestra della maestra” si è dedicata agli studenti, rispondendo alle loro domande e condividendo preziosi ricordi sulla scuola di un tempo.



Durante gli anni in cui l’arte e la creatività non erano ancora pienamente valorizzate, l’insegnante Angela Vita è stata una pioniera, motivando gli studenti ad esplorare il mondo della poesia, del canto e del teatro. Un fenomeno più unico che raro per quei tempi, un’anticipatrice della scuola moderna che ha saputo coniugare tradizione e innovazione.

“Una maestra da ricordare, che ha ancora molto da insegnare. Da lei, come allora, possiamo imparare sempre qualcosa di nuovo”, conclude con gratitudine l’Ins. Moscato. L’incontro con “la maestra della maestra” non è stato solo un viaggio nel passato, ma un’ispirazione per il presente e il futuro.