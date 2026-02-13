Un San Valentino diverso: a Favara vince il messaggio dell’amore

Favara celebra l’amore libero da ogni forma di violenza: il 14 febbraio 2026 in Piazza Cavour l’evento “Amore Senza Catene” con il flash mob internazionale “One Billion Rising”. L’Amministrazione Comunale di Favara, con l’Assessore alla Cultura Carmen Lo Presti, in collaborazione con Istituto superiore “Ambrosini-MLK” con la professoressa Vassallo, i Rappresentanti d’ istituto Giuseppe Bosco, Gerlando Lo Porto, Serena Capraro, Michele Pinelli, Rappresentanti di consulta Ivan Alba, Daniele Bosco e l’associazione “Centro Antiviolenza Gloria – Sportello LGBTQ”, capitanata dalla Dott.ssa Liliana Militello, promuove per sabato 14 febbraio 2026 l’evento “Amore Senza Catene”, una giornata di sensibilizzazione e partecipazione collettiva contro ogni forma di violenza.

Cuore dell’iniziativa sarà il flash mob “One Billion Rising”, il movimento globale che ogni anno, nel giorno di San Valentino, unisce milioni di persone nel mondo in una danza simbolica per dire basta alla violenza contro le donne e contro ogni discriminazione. Un momento di forte impatto emotivo e sociale che trasformerà Piazza Cavour in uno spazio di libertà, consapevolezza e condivisione.

Durante l’intera giornata, i ragazzi del MLK addobberanno la piazza con cuori decorati da messaggi e scritte per dire “ti amo” in modi diversi, nelle tante forme e linguaggi dell’amore: un gesto simbolico per ribadire che l’amore non è possesso, non è controllo, non è violenza, ma rispetto, libertà e reciprocità.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità scolastica, che hanno contribuito in maniera determinante alla buona riuscita dell’evento.

L’iniziativa vuole essere un segnale concreto di impegno della comunità favarese nella promozione di una cultura fondata sull’inclusione, sulla parità e sul rispetto dei diritti di tutte e tutti. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente per condividere un momento di riflessione, arte e mobilitazione collettiva.