Un viaggio nella storia. Il Castello Chiaramonte verso il titolo di miglior castello siciliano

Questa mattina, presso il Castello Chiaramonte di Favara, è stato presentato agli addetti del Consorzio Castelli di Sicilia il maniero favarese, candidato al concorso “Castello siciliano dell’anno”, giunto alla sua seconda edizione. Un’iniziativa che celebra la bellezza, la storia e l’identità dei castelli dell’isola, promuovendo la conoscenza dei patrimoni artistici, architettonici e culturali che arricchiscono la Sicilia. Durante la presentazione, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore Carmen Lo Presti, l’architetto Giacomo Sorce, responsabile dell’Area 7 – Cultura e Programmazione Strategica e lo storico Carmelo Antinoro hanno illustrato la storia e le peculiarità del Castello, accompagnando i presenti in un percorso tra le sue antiche sale e gli ambienti esterni. La mattinata è stata impreziosita da un momento di musica e tradizione popolare con il cantastorie Giuseppe Calabrese, che ha regalato ai presenti un viaggio tra suoni, racconti e memorie della Sicilia di un tempo. Il giornalista Mario Caminita, insieme allo staff del Consorzio Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia, ha curato le interviste e la documentazione video che sarà diffusa sui canali social del concorso. In ogni puntata verranno raccontate leggende, architetture e tradizioni storiche e culinarie legate ai castelli partecipanti, tra cui il Castello Chiaramonte di Favara. Gli utenti potranno esprimere la propria preferenza nel periodo compreso tra le ore 9:00 del 17 novembre e le ore 23:59 del 30 novembre 2025. La proclamazione del vincitore avverrà il 1° dicembre 2025 attraverso i canali web e social ufficiali di “Castelli di Sicilia”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle “castellane” Giovanna Crapanzano, Antonietta Principato e Patrizia Campione, e agli impiegati Rosario Nicotra, Giovanni Alongi e Tonino Zambuto, per il loro costante impegno nella valorizzazione del sito. Presenti anche gli alunni dell’ “AMBROSINI -M.L.King” di Favara per un momento di degustazione di prodotti locali con il Cavaliere Nello Butticè. Dal 2022, il Consorzio Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia promuove la valorizzazione dei castelli e dei Comuni che li ospitano, con l’obiettivo di far conoscere le loro storie e il loro inestimabile patrimonio culturale. Un viaggio tra storie senza tempo, per scoprire insieme quale sarà il castello che conquisterà il cuore della Sicilia.