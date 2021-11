Una città più pulita e più sicura per chi la abita e per chi ha deciso di investire a Favara. Sono questi gli obiettivi del lavoro congiunto che l’Amministrazione comunale avvierà con il Comando Provinciale dei Carabinieri e con la Tenenza di Favara. Di questo impegno comune si è discusso stamattina durante un incontro istituzionale tra il sindaco Antonio Palumbo, i componenti della sua giunta, il colonnello Vittorio Stingo e il tenente Fabio Armetta.

“Ringraziamo i rappresentanti dell’Arma per il lavoro che svolgono con dedizione e sacrificio e per aver manifestato la loro piena vicinanza e disponibilità nei confronti del Comune per una città più decorosa e sicura – ha commentato il sindaco Antonio Palumbo –. Partiranno presto attività di pattugliamento congiunto e mirate per reprimere i fenomeni di abbandono dei rifiuti e gli episodi di degrado urbano. L’Arma metterà in campo anche delle foto trappole che consentiranno di individuare e sanzionare gli incivili”.