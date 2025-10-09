Una Domenica in Famiglia tra Storie e Memorie

Agrigento, 12 ottobre 2025 – Domenica di Carta all’Archivio di Stato

Una domenica dedicata alla scoperta, alla memoria e alla condivisione. In occasione della Domenica di Carta 2025, l’Archivio di Stato di Agrigento apre le proprie porte al pubblico, invitando cittadini, studenti e appassionati di storia a trascorrere “Una domenica in famiglia” tra documenti, racconti e testimonianze del passato.

L’iniziativa, che si terrà domenica 12 ottobre 2025 presso lasede dell’Archivio di Stato in via Mazzini 185, sarà aperta dalle ore 10.00 alle 18.30. Il percorso culturale proposto, dal titolo “Storie di famiglie”, accompagnerà i visitatori in un viaggio tra documenti d’archivio, memorie private e vicende familiari che hanno segnato la storia italiana, comprese quelle delle famiglie al fronte durante i conflitti che hanno attraversato il Paese.

L’evento è organizzato dall’instancabile direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento, la Dottoressa Rossana Florio, insieme al suo team di collaboratori. Da anni la direttrice è impegnata con passione nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale custodito all’interno dell’istituto, promuovendo iniziative che coinvolgono non solo studiosi e istituzioni, ma anche la gente comune e soprattutto gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

L’obiettivo è chiaro: conoscere la storia per comprendere il presente e costruire un futuro migliore. Attraverso la riscoperta delle radici familiari e collettive, la Domenica di Carta diventa così un’occasione preziosa per riflettere sul valore della memoria come strumento di crescita civile e culturale.

Una giornata da vivere insieme, tra archivi e affetti, per riscoprire quanto le nostre storie personali siano parte integrante della grande storia d’Italia.